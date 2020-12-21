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TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!

türker kapında

TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2020 18:04
131 Okunma
0
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TÜRKER SANALMARKET AÇILDI TÜM ÜRÜNLER MARKET FİYATINA!
Isparta Türker AVM ürünlerini artık internet ortamından online olarak satın alabileceksiniz! www.turkerkapinda.com alışveriş sitesi açıldı.
Geniş ürün yelpazesi, en uygun fiyatlı ürünleri ve aynı gün teslimat fırsatıyla Türker AVM kapınıza geliyor.
Türker AVM'nin android ve ios mobil uygulamaları sayesinde telefondan, tabletten internetin olduğu heryerden alışveriş yapabilirsiniz.  75 TL ve üzeri alışverişlerde sipariişleriniz aynı gün kapınızda. İster teslimat sırasında kredi kartıyla isterseniznakit ödeyin! 
Hemen indirin alışverişe başlayın!

Tüketime hazır gıda-Şarküteri-Et-Temizlik Ürünleri-Züccaciye-Dondurulmuş Ürünler-Kişisel Temizlik ve Bakım Ürünleri Türker sanal market ile uygun fiyatlarla kapınızda. İhtiyacınız olan online market alışverişi için www.turkerkapinda.com!
7 gün 24 saat alışveriş imkanı üstelik teslimat ücreti yok!

Whatsapp: 0541 100 32 32
Hafta içi 10:00 - 19:00 Hafta sonu 10:00 - 16:00 saatleri arasında siparişlerişniz ayn gün kapınızda!

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TÜRKER AVM SANAL MARKET AÇILDI TÜRKER KAPINIZA GELİYOR!
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