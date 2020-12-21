Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan yılbaşı uyarısı

Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu otellerin yılbaşı programları için vatandaşlara mesaj gönderdiğini yazarak uyardı: "Yeni yıl eğlenceleriyle birleşecek olursa o tsunamiler yeniden patlayabilir, canımız daha çok yanabilir."

Müftüoğlu'nun bugünkü köşe yazısından ilgili kısım şöyle;

OTELLERDEN YILBAŞI DAVETLERİ

CANIMIZ ÇOK DAHA FAZLA YANABİLİR

Bilindiği gibi son yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesiyle restoranlar ve otellerde yılbaşı kutlama ve eğlenceleri 15 Aralık 2020’den başlayarak 1 Ocak 2021 gece yarısına kadar yasaklandı. Sadece otellerde değil sokaklarda da yeni yıl kutlamalarına izin verilmeyecek. Ne var ki bu yasağı delmeye çalışanlar var. Bunların başında da maalesef daha çok duyarlı olmaları beklenen 5 yıldızlı otellerimiz geliyor.Boğaz kenarındaki oteller dahil İstanbul’un 5 yıldızlı otellerinin pek çoğu İstanbullu ve Anadolulu müşterilerine “Gelin bu sene yeni yıl kutlamarını bizim otelde yapalım. Hem de canlı müzik eşliğinde eğlenerek!” mesajları gönderiyor. Peki, doğru mu? Tabii ki doğru değil! Net ve açık kanaatim şudur: Hangi önlemleri alırsanız alın, ne kadar çok hassasiyet gösterirseniz gösterin fark etmez. Otellerde yapacağınız o yılbaşı eğlence programları, baloları, kutlamaları, çok değil 2 saat içinde hızla bir “koronavirüs bayramı” haline geliverir. Biliyorsunuz ,yoğun çaba ve bin bir fedakârlıkla İstanbul’daki COVID-19 tsunamisini zor da olsa bir parça kontrol altına almış gibiyiz.