Türker AVM’den Ramazan’a Özel Gıda Paketleri ve Hediye Kuponları

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak Türker AVM, müşterilerine Ramazan gıda paketleri ve hediye kuponları ile sevdiklerine destek olma fırsatı sunuyor.

Ramazan Gıda Paketleri ile İhtiyaç Sahiplerine Destek Olun

Türker AVM, çeşitli temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan gıda paketleri ile vatandaşların Ramazan ayında sevdiklerine ve ihtiyaç sahiplerine destek olmalarını sağlıyor. Paketlerde yağ, un, şeker, makarna, bakliyat, çay, kahvaltılık ürünler ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Hediye Kuponları ile Esnek Alışveriş İmkanı

Ramazan ayında sevdiklerine destek olmak isteyenler için ₺1500, ₺1000 ve ₺500 değerinde hediye kuponları da sunuluyor. Hediye kuponları sayesinde alıcılar, kendi ihtiyaçlarına uygun ürünleri seçerek alışveriş yapabiliyor.

Ramazan Ayına Özel Fiyatlarla Türker AVM Şubelerinde Sizleri Bekliyoruz!

Türker AVM, Ramazan ayına özel avantajlı fiyatlarla müşterilerini mağazalarına davet ediyor. Ramazan ruhuna uygun paylaşım ve yardımlaşma için Türker AVM şubelerine uğrayarak siz de sevdiklerinize destek olabilirsiniz.

















