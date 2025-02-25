Isparta’da Fidancılık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Görüşüldü

Isparta Ticaret Borsası tarafından düzenlenen üçüncü sektörel toplantıda, fidancılık sektörünün karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bayındır, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Akkulak, MAREM Müdürü Şerif Özongun, Ziraat Yüksek Mühendisi Mustafa Kocabaş, Ziraat Mühendisi Ercan Sarı ve sektörde faaliyet gösteren borsa üyeleri katılım sağladı.

Isparta, Fidancılıkta Önemli Bir Konumda

Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, Isparta’nın fidancılık alanında Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. İç piyasanın daralması ve ihracat sürecinde yaşanan zorluklar, sektör temsilcilerinin en çok dile getirdiği konular arasında yer aldı.

Başkan Şahin, ürün planlamasının önemine dikkat çekerek, “Isparta, meyve sektöründe Türkiye’nin başkenti konumunda. Birçok tarım ürününde ön sıralarda yer alıyoruz. Ancak fidancılık sektöründe iç piyasada daralma yaşanıyor. Bu noktada illerde oluşturulan tarımsal üretim planlama teknik komiteleri büyük önem taşıyor. Ülkemizin tarım politikaları bu çalışmalar doğrultusunda şekilleniyor.” dedi.

İhracatta Yaşanan Sorunlar Ele Alındı

Fidancılık sektörünün ihracat sürecinde yaşadığı problemlere de değinen Başkan Şahin, “Isparta, fidancılık alanında yüksek ihracat potansiyeline sahip bir şehir. Ancak ihracat sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaşılıyor. Bu toplantıda, ihracat öncesi ve sonrası yaşanan sorunları nasıl iyileştirebiliriz sorusuna yanıt arayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sektör Temsilcileri Çözüm Önerilerini Paylaştı

Toplantı, fidancılık sektörü temsilcilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşması ile devam etti. Katılımcılar, sektörün daha da gelişmesi için atılması gereken adımları tartışarak fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Şahin, toplantının sektör adına verimli geçmesini temenni ederek, "Isparta’yı tarım alanında her üründe zirveye taşımak için ortak noktada buluşarak çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.