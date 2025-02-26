Hocalı Katliamı: 33 Yıldır Dinmeyen Acı

Tarihe kara bir leke olarak geçen Hocalı Katliamı’nın 33. yıl dönümünde, Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. 26 Şubat 1992’de, Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde yüzlerce masum insanın katledildiği bu insanlık dışı saldırıyı unutmadık, unutmayacağız!

Kadın, çocuk ve yaşlı demeden sivillerin vahşice katledildiği bu elim olay, tarihin en acımasız katliamlarından biri olarak hafızalara kazındı. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Azerbaycan’ın haklı mücadelesinin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

#HocalıyıUnutma #HocalıyaAdalet #BirMilletİkiDevlet