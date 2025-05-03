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Türker AVM’de Büyük Bahar İndirimi Başladı

Türker AVM’de Büyük Bahar İndirimi Başladı
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Türker AVM’de Büyük Bahar İndirimi Başladı

Isparta – Türker AVM, 30 Nisan – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında geçerli indirim kampanyasıyla vatandaşların bütçesine nefes aldırıyor. Baharın bereketi, raflardaki fırsatlarla birleşti. Ancak dikkat! Tüm ürünlerde stoklarla sınırlı satış yapılacak ve her müşteriye en fazla 2’şer adet verilecek.

Kampanya kapsamında öne çıkan bazı ürünler ise şöyle:

  • Nesquik 700 gr + 700 gr 2’li paket: 120 TL

  • Pril Klasik Bulaşık Deterjanı 4 lt: 130 TL

  • Sole Ayçiçek Yağı 5 lt: 315 TL

  • Çaykur Tiryaki Çayı 1000 gr: 185 TL

  • Elidor Şampuan Çeşitleri 400 ml: 90 TL

  • Solo Tuvalet Kağıdı 40’lı: 215 TL

  • Burcu Domates Salçası 830 gr: 35 TL

  • Torku Pilavlık Bulgur 2.5 kg: 110 TL

  • OMO Matik Toz Deterjan 7.5 kg: 280 TL

  • ANKARA Makarna Çeşitleri 500 gr (5’li): 18,50 TL

Kaliteli ürünleri uygun fiyata almak isteyenler için bu kampanya kaçmaz. Aile bütçesini düşünenler, indirimli alışveriş için Türker AVM’ye uğramayı unutmayın. Unutmayın, kampanya sadece stoklarla sınırlı!

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