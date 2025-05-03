Isparta'da Midibüs Kazasında 15 Kişi Yaralandı

Midibüs Devrildi: 15 Kişi Yaralandı
Isparta – Isparta-Afyonkarahisar karayolunda bugün saat 15.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu midibüsü kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi. Göltaş Çimento mevkiinde yaşanan kazanın, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.
İlk belirlemelere göre, kazada midibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındıkları bildirildi.
Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazanın yaşandığı Isparta istikameti kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, ekiplerin müdahalesi sonrası yol yeniden kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.
Yetkililer, kazada yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini duyurdu.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.