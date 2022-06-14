





Devletimizin en köklü kuruluşlarından birisi olan Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 183. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vali Aydın Baruş, Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve jandarma personelini kabul etti.Jandarma teşkilatının çok köklü bir kurum olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, devlet - vatandaş itimadının sağlanmasında jandarmanın büyük emeklerinin olduğunu kaydetti. Vali Baruş; “Bugüne kadar jandarma teşkilatımız tam bir disiplin anlayışı içinde vatandaşımızın huzur ve güvenliği için üstün hizmetler verdi. Terörle mücadelede birçok şehit verdi. Şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Ülkemizin huzur içerisinde olması ve vatandaşlarımızın rahat bir ortamda yaşamlarına devam etmesi için jandarma teşkilatımız bütün alanlarda hizmetlerini büyük bir duyarlılık ve üstün bir vazife anlayışı içerisinde devam ettiriyor. İlimizde de Ispartalı vatandaşlarımızın devlete olan güvenin devam etmesinde, devlet - vatandaş itimadının sağlanmasında jandarma teşkilatımızın büyük emekleri var. Bu vesile ile Isparta’da jandarma teşkilatımızda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte burada yaşayan vatandaşlarımıza bu disiplin anlayışı ve üstün görev anlayışı içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.Vali Baruş, jandarma teşkilatının özellikle kırsalda suç ve suçlu ile mücadelede teknolojik imkânları da sonuna kadar kullanarak birçok başarılı işe imza attığını belirterek, bunun kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.Vali Aydın Baruş ardından İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve Jandarma personeli ile bir süre sohbet etti.