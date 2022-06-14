Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Isparta Şubesinin ortaklaşa yürüttüğü “Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele “sloganı ile yürütülen “Beni Dinler misin?” 2022 yılı Projesi kapsamında; il-ilçe-okul birincilerinin yer aldığı 30 (otuz) öğrenci Antalya Kepez'de bulunan ParkFuntastic merkezinde eğlence dolu birgün geçirdi.ParkFuntastic etkinlik merkezinin sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğe 4.Sınıf öğrencileri, 5 öğretmen ve 5 SDÜ genç Yeşilay Gönüllüsü eşlik etti. Etkinliğin öğrencilerin anılarında yer alabilmesi için bir çekim ekibinden destek alınarak profesyonel çekimleri de yapıldı.“Umut doluyuz. Bağımlılıklar sadece Türkiye’nin değil Dünyanın bir problemi biz de var gücümüzle asırlardır bağımlılıklarla mücadelede öncü olmaya devam ediyoruz. Beni Dinler Misiniz Projesi ile çocuklarımızı yanımıza alırsak daha da güçlü olacağımızı görmüş olduk. Bu proje ile yaklaşık 10 bin kişiye dokunmuş ve birçok ailemizden de sözler aldık. Çocuklarımızı yüreklerimize dokunan mektupları için canı gönülden kutluyoruz. Bu projede bizlerle olan desteklerini esirgemeyen Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ederim.