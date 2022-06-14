Gökçay Mesirelik alanı yolunda düzenleme çalışmaları yapılıyor. Halı ve Kilim Müzesi ile Huzurevi arasındaki çalışmaların ardından şimdide Huzurevi, Kirazlıdere başlangıç yolu arası çift yöne dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çift yönlü yolda çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söylerken, ikinci etapta da mesirelik alan bölgesindeki yol üzerinin modern şekle kavuşturulacağını kaydetti.Gökçay Kavşağı Halı ve Kilim Müzesi ile Huzurevi bölgesinde kalan alanda asfalt çalışmaları tamamlandı. Yıpranan kilit parke taşları kaldırıldı, yerine ilk kat asfalt çalışması gerçekleştirildi. İkinci kat renkli baskılı asfalt çalışmasına geçiliyor. Yol boyunca kaldırımlar yenilendi ve yeni kaldırım alanları oluşturuldu. 1400 metre uzunluğundaki yolda çift şeritte toplam 2800 metrelik bisiklet yolu oluşturulması çalışmaları devam ediyor.Tüm bu çalışmaların ardından şimdide Gökçay’daki Huzurevi alanına gelindiğinde tek şeride düşen yol için de çalışma başlatılıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Gökçay Mesirelik alanı girişine kadar bölünmüş yol olarak geliniyor ve ardından bölünmüş yol bitiyor. Mesirelik alan girişi ile Kirazlıdere yol girişi arasını da bölünmüş yol yapmak için çalışma başlattık. Bölünmüş yol yapmak için elektrik direklerini iç kısma alıyoruz, otopark bölümünde düzenlemeye gidiyoruz. Yine bölgede karanlık düşen alanlarda yeni ve modern aydınlatmalar yapacağız. Vatandaşlarımızın akşamları da bu bölgeyi en iyi şekilde istirahat edebilecekleri bir alana dönüştürüyoruz. Huzurevi ve karşısındaki kaldırımları da begonit taşlarla döşeyerek, ışıklandırmalarını yaparak farklı bir hale getireceğiz. Vatandaşlarımız artık buraya araçla değil, yürüyerek veya bisikletle gelmek isteyecekler. Bizim de amacımız budur. Bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.