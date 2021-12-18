“TÜRK İSLAM SANATLARINDA AŞKA YOLCULUK” ISPARTA’DA

Bakanlığımız Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Bilgiden Bilince konferansları kapsamında ilimizde yurt öğrencilerimize yönelik “Türk İslam Sanatlarında Aşka Yolculuk” programı düzenlendi.İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde yeni yurdumuz Gülistan Yurdu E-F Blokta gerçekleştirilen programda öğrencilerimiz tarafından büyük beğeni aldı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Bilgiden Bilince konferansları devam ediyor. Konferans programının son durağı Isparta oldu. İlimizin yeni yurdu Gülistan Yurdu E-F Blokta gerçekleştirilen program yoğun ilgi gördü.Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan üniversite öğrencilerine eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Bilgiden Bilince konferansları kapsamında Isparta’da “Türk İslam Sanatlarında Aşka Yolculuk” programı düzenlendi. Isparta’nın yeni yurdu Gülistan Yurdu E-F Blok konferans salonunda gerçekleştirilen program Hattat sanatçısı Ahmet Zeki Yavaş konferansı ile başladı.Osmanlı motiflerden kesiklerin anlatıldığı konferansa Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferansın ardından ise TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney Tasavvuf Musikisi, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği konseri verdi. Konser katılımcıları ve öğrencileri manevi bir atmosfere taşıdı. Öğrenciler Türkiye Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğinin birbirinden neşeli ve anlamlı eserler eşliğinde eğlenme fırsatı buldular.Programın sonunda ise öğrenciler için yurt bahçesi içerisinde mini bir etkinlik düzenlendi. Pilav ve helva ikramının yapıldığı etkinlikte öğrenciler şarkılar eşliğinde eğlendiler.Programa renk katan ve katkı sağlayan sanatçılara teşekkür eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, yurt hizmetleri kapsamında öğrencilerin sınav haftası öncesi ve sonrası stresten uzak kalmaları için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.