"TÜRK-İŞ Isparta İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Isparta Şube Başkanı Osman Korkmaz'dan Açıklama"

TÜRK-İŞ Isparta İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Isparta Şube Başkanı Osman Korkmaz, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu süreçte yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Üç ayların içinde bulunduğumuz bu özel günde Miraç Kandilini kutluyoruz.

Ekonomik krizler ve yüksek enflasyonun etkisiyle kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin satın alma gücü giderek azalmaktadır. Sosyal devlet ilkesi, işyerlerinde ücret dengesini ve iş barışını sağlamalıdır. Ancak, yüksek enflasyon ve fiyat dalgalanmaları, farklı statülerde çalışanlar arasındaki ücret dengesini bozmakta ve işyerlerinde huzuru kaçırmaktadır.

Enerji işçileri olarak pandemi ve afetlerde halkımıza yardım için gece gündüz demeden çalıştık. Ancak, taleplerimiz karşılanmadı. Temmuz 2023'te memurlara yapılan seyyanen zammı kamu işçileri olarak biz de istiyoruz. %32,57 oranında ücret artışı reva görülmemiştir.

Taleplerimize duyarsız kalınmamasını, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere iktidardan beklentimizdir."