Türk-İş, 2024 Asgari Ücret Pazarlığı

Türk-İş, 2024 Asgari Ücret Pazarlığına 14.025 TL ile Başlıyor

Türk-İş, 2024 yılı asgari ücreti görüşmelerinde taban teklifini 14.025 TL olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını referans alarak başlattığı pazarlığın, enflasyon ve refah payını da göz önünde bulundurarak devam edeceğini belirtti. Çalışanların beklentisi, asgari ücretin insanca yaşam standartlarına uygun bir şekilde belirlenmesi yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Işıkhan, önümüzdeki yıl için asgari ücrete tek zam yapılacağı sinyalini vermişti. Detaylar, aralık ayı sonunda netlik kazanacak.