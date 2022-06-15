







Ünlü Ozanımız Hilmi ŞAHBALLI’nın kızı Nurgül ŞAHBALLI Eğirdir’e geliyor. Eğirdir’in tanıtımı için elinden gelenin fazlasını yapan Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün bu seferki misafiri ünlü ozan Hilmi ŞAHBALLI’nın sanatçı kızı Nurgül ŞAHBALLI olacak.Eğirdir’in doğal güzellikleri ve elektrikli teknede klip çekimleri için gelecek olan sesiyle herkesi büyüleyen Nurgül ŞAHBALLI ismi duyulunca şimdiden Eğirdir’de heyecan dorukta. Son yıllarda Başkan Veli GÖK’ün tanıtım atağıyla cennet ilçemizde dizi çekimleri, klip çekimleri, belgesel ve televizyon programları adeta sıraya giriyor.Nurgül Şahballı (d. 08 Nisan 1972, Kahramanmaraş), Türk Halk Müziği Sanatçısı, Ünlü halk ozanı Hilmi Şahballı'nın kızıdır.Nurgül Şahballı , Türk Halk Müziği Sanatçısıdır. Aslen Kahramanmaraşlı olan sanatçı, 8 Nisan 1972 yılında Gaziantep'te 'te dünyaya geldi . İlkokulu Adana, orta ve lise öğrenimini Almanya'da tamamladı. Türk Halk Müziği'nin çınarlarından, Halk Ozanı Aşık Hilmi Şahballı' nın en büyük kızıdır. Nurgül Şahballı, müzik hayatına 1990 yılında babası Hilmi Şahballı sayesinde başladı. Hilmi Şahballı'nın yurt içi ve yurt dışında katıldığı aşık atışmalarını, çocuk yaşından bu yana hiç kaçırmadı. Nurgül Şahballı, Türkiye'nin en büyük halk ozanlarıyla birlikte çalışma fırsatını buldu.USTA HALK OZANLARININ ORTAMINDA BÜYÜDÜAşık Reyhani, Arif Sağ, Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Gül Ahmet Yiğit, Ali Kızıltuğ, Aşık Mahzuni Şerif, Aşık İsmail Azer, Nuri Çırağı, Ozan Yusuf Polatoğlu, Aşık Şeref Taşlıova, Ozan Nihat, Aşık Orhan Üstündağ, Ozan Ahmet Baydaroğlu, Ozan Arif, Aşık Maksu Feryadi gibi Türkiye'nin en önemli halk ozanlarının ortamında büyüdü. Çocuk yaşta halk ozanlarından aldığı ilhamla türkülere gönül veren Nurgül Şahballı, Ahmet Kaya'nın "Başım Belada" adlı şarkısına vokallik bile yapmıştır.Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcusu Nurgül Şahballı, ilk albümü Sevda Yası'nı 1992 yılında, Volkan Gibiyim adlı albümünü 1993 yılında çıkardıBABASI SANATÇI OLMASINI İSTEMEDİHilmi Şahballı; çıkarılan iki albümden sonra, kızı Nurgül Şahballı'dan müziğe ara vermesini istedi. Babasının sanatçı olmasına izin vermemesine kızan Nurgül Şahbalı, gecici bir süre Garanti Bankası ve Tekfen'de yönetici asistanlığı yaptı ancak sanatından hiç kopmadı. Bir taraftan yönetici asistanlığı yaparken, diğer taraftan da babasından gizli bir şekilde müzik eğitimleri almaya devam etti. Türk Sanat Müziğinin ilk özel konservatuarlarından, Boğaziçi Musiki Vakfı Kurucusu Şef Sözer Yaşmut'tan şan ve nota dersleri alan Nurgül Şahballı, azmi, çalışkanlığı ve güzel sesiyle vakfın en gözde öğrencisi oldu. Sözer Yaşmut, düzenlenen her konserde Nurgül Şahballı'ya solistlik yaptırıyor, onun gelecekte çok iyi bir yorumcu olacağına yürekten inanıyordu. Nurgül Şahballı babasının sanatçı olmasını istemediğini, bir ders sırasında hocasına anlattı. Öğrencisinin üzüntüsüne ortak olan Sözer Yaşmut, 2002 yılında Nurgül Şahballı'nın mesleki hayatına yön verecek bir organizasyon gerçekleştirdi. Boğaziçi Musiki Vakfı adına bir konser organizasyonu düzenleyen Sözer Yaşmut; Hilmi Şahballı'ya gidip kızının kendisinden Türk Sanat Musikisi eğitimi aldığını, çok büyük konser organizasyonu düzenlediklerini, bu konserde de solistin Nurgül Şahballı olduğunu anlatıp, Hilmi Şahballı'yı kızının konserine davet etti. Dönemin mülkü amir ve müzik üstatlarının da katıldığı konsere katılan Hilmi Şahballı, kızının müthiş sahne performansından aldığı tepkiden çok etkilendi, kızına birlikte çalışma şartını getirerek yasak kararından vazgeçti.Yasak kararının kaldırılmasının ardından babası ile birlikte 2005 yılında "Gülüver" adlı albüm çalışmalarına başladı. Türkiye'nin en büyük müzik üstadı aranjör Mustafa Budan ile çalışan Nurgül Şahballı, "Gülüver" albümünü Karacaoğlan HŞB etiketi ile piyasaya çıkardı. Babası Hilmi Şahballı ile birlikte Türkiye ve dünyanın çeşitli kentlerinde konserler veren Nurgül Şahballı, kısa sürede konser organizasyonlarının aranılan solisti oldu. Hilmi Şahballı ile birlikte baba kız yaptığı TV programları, geniş kesimlerin beğenisini kazandı.Nurgül Şahballı 31 Temmuz 2010 yılında gazeteci Eyüp Koçak ile evlendi. Bu evlilikten 1 çocuk sahibidir.Bir süre albüm çalışmalarına ara veren Nurgül Şahballı, Koçak soyadını alsa da, sanat yaşamında sanatçı adını kullanmaya devam etti. Sanatçının 2010 yılından bu yana albüm ve konser çalışmalarının menajerliğini eşi Eyüp Koçak yapmaktadır. Nurgül Şahballı Koçak, 2006-2010 yılındaki stüdyo kayıt çalışmalarını, 2016 yılında "Görmezden Gelme" adlı albümünde topladı. Ardından 2018 yılında "Ela Gözlüm" adlı albümünü, 2020 yılında Bir De Nurgül'den Dinleyin adlı albümünü sevenleriyle buluşturdu. 2020 yılında kendi tarzının dışındaki ilk albümü olan Yanlış Adres ile sevenlerine "merhaba" diyen Şahballı, bu farklı albümle bir çok kesimden olumlu tepki aldı. 31 Temmuz 2021 yılında "Merhaba" adlı albümünü sevenleriyle buluşturan Nurgül Şahballı ulusal yerel radyo ve televizyon kuruluşlarında programlar hazırlayıp sunmaya devam etmektedir.Albümleri:• Sevda Yası - 1992• Volkan Gibiyim - 1993• Gülüver - 2005• Görmezden Gelme -201 6• Ela Gözlüm - 2018• Bir De Nurgül'den Dinleyin-2020• Yanlış Adres - 2020• Merhaba-2021Televizyon Programları• Türkü Pınarı ( Art Avrasya -2006)• Türkü Pınarı ( Akdeniz TV-2010)• Her Yol Hakka Gider (ART Akdeniz TV)• Türkü Pınarı (Vatan TV-2020)• Müzik Kervanı ( Lider TV-2020)Radyo Programı• Müzik Kervanı (Radyo Secen-2020)• Türkü Kervanı (Lider TV ve Radyo-2020)Besteleri• Karadeniz• Asker Türküsü• Dert Döktüm Bağlamaya• Halay(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)