



Isparta İli Atabey İlçesi İslamköy Köyünde 13 Haziran 2022 tarihinde M.C. isimli müştekiye ait motosikletin çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.G. ve M.B.A. isimli şüpheliler. 14 Haziran 2022 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atabey İlçe J.K.lığı Asayiş timleri tarafından koordineli olarak yapılan takip ve çalışmalar sonucunda saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çalman motosiklet bulunarak sahibi M.C. isimli şahsa teslim edilmiş olup, şüpheliler sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.