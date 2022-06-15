Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Senir Beldesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı’yı ziyaret etti. Senir’in gülyağı üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, bölge halkının yıllardır gülyağını en güzel şekilde üreterek, kalitesini artırdığını söyledi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belde ve ilçeleri ziyaret ediyor. Belediye Başkanı Başdeğirmen, ilk olarak Keçiborlu İlçesine bağlı Senir Beldesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti.Senir Beldesinde vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Belde Teşkilat Başkanı Bahattin Ünal ve yönetimiyle bir araya geldikten sonra Güçlü Kadın Girişim Kooperatifi üyeleriyle buluştu. Başkan Başdeğirmen, kooperatif üyesi kadınların yaptığı ürünleri inceleyerek, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tayfun Borazancı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in her zaman kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, teşekkür etti. Borazancı, “Başkanımız ihtiyacımız olduğunda her zaman bize destek vermeye çalışıyor. Ziyaretinizle bizi onurlandırdınız, Allah razı olsun” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de sıcak ve samimi karşılamadan dolayı Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı’ya teşekkür etti. Beldeye ziyareti daha önce yapmak istediklerini ancak pandemi dönemi nedeniyle ziyaretleri de ertelediklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Ertelediğimiz ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz, başkanımız gibi dostlarımızla bir araya geliyoruz. Pandemi sonrası ilk programa Senir’den başladık. Senir Beldemiz Isparta’mızın en güzel yerlerinden bir tanesi. Gül, lavanta, meyve ve göl kenarında oluşuyla yemyeşil bir bölgemiz. Isparta’mız çevresiyle birbirinden güzel tabiatla dolu bir yer. Birçok insanımız Senir’i biliyordur ama gelip, görmemiş olabilir” ifadelerini kullandı.Gülyağı üretim merkezlerinden birisinin de Senir Beldesi olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, bölge insanının yıllardır gülyağını en iyi şekilde üreterek, kalitesini artırdığını ve bugünlere getirdiğini söyledi. Başdeğirmen, “Bu anlamda bölge halkımıza çok teşekkür ediyorum. Beldemiz gülden sonra lavantayı gündeme aldı. Isparta’mıza çok güzel bir ekonomik katkı sağladı. Bu bölge Isparta olarak ülkemiz ve dünyada tanınmasında önemli bir yer tutuyor. Sizlerin ve bölgedeki vatandaşlarımızın gayretlerine çok teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bölgenin ihtiyaçları noktasında sizlere destek olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Aldığımız görev gereği tüm halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Güzel karşılamanız için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.