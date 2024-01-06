Turizm Rehberliği Öğrencileri Eğirdir’i Keşfetti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği birinci sınıf öğrencileri, Isparta'nın önemli turistik bölgelerinden Eğirdir'i ziyaret ettiler. Öğrenciler, Eğirdir'in tarih ve kültür zenginliklerini keşfetmek amacıyla gerçekleştirdikleri bu gezide çeşitli önemli noktaları ziyaret ettiler.Eğirdir gezisi kapsamında, öğrenciler ve öğretim görevlisi Öğr. Gör. Bedia Ümmü Gafar ile birlikte Eğirdir Baba Sultan Türbesi, Hızırbey Cami, Dündar Bey Medresesi, Tarihi Dündar Bey Esma Sultan Hamamı, Seyfullah Dede Mevlevi Evi, Eğirdir Kalesi, Eski Eğirdir Evi ve Aya Stefanos Kilisesi gibi önemli turistik mekanları ziyaret ettiler. Bu ziyaretler sırasında, öğrenciler öğretim görevlilerinden ve ziyaret ettikleri yerlerin tarihinden, kültüründen ve önemli detaylarından bilgiler edindiler.Öğrenciler, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e, gezinin düzenlenmesindeki katkıları için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Bu etkinlik, öğrencilere turizm rehberliği alanında pratik bilgiler kazandırmanın yanı sıra, saha çalışmaları yaparak teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme fırsatı sağlamış oldu. Gezi, öğrencilerin turizm sektörüne yönelik ilgilerini pekiştirmelerine katkı sağladı.