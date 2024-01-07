Belediye Filosuna 9 Yeni Araç Katıldı

Isparta Belediye Meclisi, geçen ay yapılan olağanüstü toplantıda, ISBAŞ A.Ş tarafından hibe edilen 10 aracın 9'unu belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kabul etmişti. Toplantıda alınan karar doğrultusunda, ISBAŞ A.Ş bünyesindeki Opet Petrol İstasyonu'nun yeni sözleşmesinin uzatılmasına istinaden sağlanan araçlar, belediye filosuna eklenerek hizmete sunuldu.Bu araçlar, ISBAŞ A.Ş'nin Opet Petrol İstasyonu'nun sözleşmesinin 5 yıl daha uzatılması ve istasyonun mevcut çalışma şartlarının iyileştirilmesi şartlarına bağlı olarak belediyeye hibe edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, olağanüstü toplantıda yaptığı değerlendirmede, bu araçların belediye hizmetlerinde etkili bir şekilde kullanılacağını belirterek, elde edilen araçlar sayesinde belediye filosunun daha da güçlendiğini ifade etti.Başkan Başdeğirmen, yapılan görüşmeler ve yapılan yeni sözleşme neticesinde elde edilen araçların belediye için maliyet avantajı sağlayacak bir ticaretin sonucu olduğunu vurguladı. İnşallah yeni sözleşme ile petrol istasyonunun daha da karlı bir ticaret yapmasını beklediklerini dile getirdi. Bu araçların belediye hizmetlerinde etkin bir şekilde kullanılmasıyla, şehirdeki çeşitli ihtiyaçlara daha hızlı ve etkili çözümler üretilebilecek.