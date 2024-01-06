

"Isparta, 2023'ü 432 Milyon Dolar İhracatla Kapattı"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, 2023 yılında Isparta'nın bir yıllık ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Çelik, yaşanan deprem felaketi ve uluslararası savaşlar nedeniyle 2023 yılında ihracatın önceki yıla göre yüzde 13 düşüşle 432 milyon 172 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Geçen yılın zorlu ekonomik şartlarına rağmen, Başkan Çelik bu yıl için umutlu konuşarak, ekonominin en güçlü kozunun ihracat olduğunu vurguladı. İlimin ekonomisini güçlendirmek adına ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Çelik, yeni ihracatçıların oluşturulması, mevcut pazarların geliştirilmesi ve yeni yatırımların kazanılması için büyük çaba sarf edeceklerini ifade etti.

Başkan Çelik, ayrıca Isparta'nın kalkınmasına önemli katkı sağlayacaklarını düşündükleri bir diğer konunun organize sanayi bölgesinin genişletilmesi olduğunu belirtti. Geçen yılın en büyük mücadelelerinden birinin OSB'nin genişlemesi ve yeni bir OSB'nin kurulması olduğunu söyleyen Çelik, bu yıl da aynı kararlılıkla çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Çelik, 2023 yılında en çok ihracat yapılan sektörün 103 milyon dolarla yaş meyve ve sebze sektörü olduğunu açıkladı. Ayrıca madencilik ürünleri, çimento, cam, seramik, kimyevi maddeler, mobilya, tekstil, makine ve demir-dışı metaller gibi sektörlerde de önemli miktarlarda ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplamda 432 milyon 172 bin dolarlık bir ihracat rakamına ulaşıldığını söyleyen Başkan Çelik, bu rakamın büyük bir kısmının Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, Hindistan ve Fransa gibi ülkelere yapılan ihracattan kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, Isparta'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında bu beş ülkenin ilk sıralarda yer aldığını belirtti.