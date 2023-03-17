Tural yeniden TESKOMB Yönetim Kurulunda

TESKOMB'un 49. Olağan Genel Kurulunda Altıncı Bölge Birliği ESKKK Başkanı Ahmet Tural, bir kez daha yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğinin (TESKOMB) 49. Olağan Genel Kurulu Ankara'da TESKOMB Genel Merkezi’nde yapıldı. Genel Başkan Abdülkadir Akgül'ün güven tazelediği genel kurulda Altıncı Bölge ESKKK Birliği Başkanı Ahmet Tural'a TESKOMB Yönetim Kurulu üyeliği yeniden tevdi edildi. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Genel Başkan Akgül ve delegelere teşekkür ederek " TESKOMB 49. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. Genel kurulda güven tazeleyen ve Yönetim Kurulunda şahsıma bir kez daha görev tevdi eden Sayın Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'e şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulda seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Genel Kurula katılarak destek veren başkan ve delegelere de teşekkür ediyor, genel kurulun teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni dönemde de Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül’ün öncülüğünde ve desteğiyle esnaf ve sanatkarlarımız için vargücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.