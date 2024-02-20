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Tural, Yenice, Doğancı ve Dere Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Vurgusu Yaptı

Tural, Yenice, Doğancı ve Dere Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Vurgusu Yaptı
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"İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Yenice, Doğancı ve Dere Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Vurgusu Yaptı"
İyi Parti'nin Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, mahalle buluşmaları programları kapsamında Yenice Sosyal Tesislerinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Tural, konuşmasında özellikle Yenice, Doğancı ve Dere mahallelerinde kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, deprem tehlikesine dikkat çekti.
Başkan Adayı Tural, konuşmasında öne çıkan noktalar şunlardı:
  1. Kentsel Dönüşüm: Tural, mahallelerin öncelikli ihtiyacının kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, bu bölgelerde halkın refahını artıracak, huzuru sağlayacak bir dönüşümün gerekliliğine dikkat çekti. Deprem riskine karşı acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti.
  2. Eğitim Binaları ve Trafik Sorunu: Yapılan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi eğitim binalarının trafik yoğunluğunu artıracağına değinen Tural, bu konuda alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ifade ederek, belediyenin altyapı hazırlığı yapması gerektiğini belirtti.
  3. İmar Revizyonu: Mahallelerdeki konaklama ihtiyacını karşılamak adına yeni bir imar revizyonu yapılması gerektiğini söyleyen Tural, bölgenin dokusuna uygun ve katlı olmayan yapılaşmanın önünü açma sözü verdi.
  4. Sosyal Tesis Sözü: Yenice'ye yapılacak sosyal tesisin belediyenin ihtiyaca uygun olması gerektiğini ifade eden Tural, bu tesisin çok amaçlı kullanılacağını ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına gerçek anlamda cevap vereceğini belirtti.
  5. Kestane Bahçeleri: Isparta'nın tarihini yansıtan kestane bahçelerinin korunması gerektiğini vurgulayan Tural, bu bahçelerin kendisinin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirterek, imara açılmaması için gereken adımları atacaklarını söyledi.
  6. Hacı Osman Camii: Mahallede bulunan Hacı Osman Camii'nin uzun süredir kapalı olduğunu belirten Tural, göreve geldiklerinde bu camiyi ibadete açmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.
  7. Altyapı ve Mahalle Düzenlemeleri: Tural, kentsel dönüşüm hamlesiyle birlikte altyapı yenileme, cadde ve sokak güzelleştirme çalışmalarına öncelik vereceklerini, mahalledeki çocuk parkları ve oturma alanlarını yenileyerek halkın kullanımına uygun hale getireceklerini belirtti.
Başkan Adayı Tural'ın konuşmasının ardından mahalle sakinleri, Tural'ın çözüm odaklı yaklaşımını ve mahallelerine yönelik vaatlerini takdir ederek desteklerini dile getirdi.
 


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