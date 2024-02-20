Emekli Promosyonlarına Yapılan Zam ve Detaylar

Emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında yapılan zamlar ve detaylar banka banka şu şekildedir:

Yapı Kredi:

3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Yapı Kredi’den emekli aylığı üç yıl boyunca alanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunulacak.

Aylık net gelire göre promosyon miktarları değişmektedir.

Akbank:

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyanlara 10.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödüller sunulmaktadır.

Fibabanka:

Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon sağlamaktadır.

QNB Finansbank:

Emeklilere 8.000 TL‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan ödül sunulmaktadır.

Denizbank:

Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon sunulmaktadır.

Kuveyt Türk:

8.000 TL’ye varan promosyon ödemesi ve çeşitli ayrıcalıklar sunulmaktadır.

Albaraka:

29 Şubat tarihine kadar Albaraka’ya emekli maaşı taşıyan müşterilere 6.500 TL'ye varan promosyon ve ek ödüller fırsatı sunulmaktadır.

İş Bankası:

İş Bankası, emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sağlamaktadır.

ING Bank:

SGK emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarına göre 10.000 TL’ye varan nakit promosyon ve ek ödüller sunulmaktadır.

Türkiye Finans:

15.000 TL’ye varan emekli promosyon ve ödül fırsatı sunulmaktadır.

Garanti BBVA:

1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Garanti BBVA’dan emekli maaşı alanlara 8.500 TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödüller sunulmaktadır.

Her bankanın kendi promosyon kampanya koşulları bulunmakta olup, detaylı bilgi ve başvuru şartları için ilgili bankanın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek önerilir.

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