Tüm zamanların ihracat rekoru: 51 milyon dolar

Isparta, 1-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 51 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu tüm zamanların en yüksek ihracat geliri oldu. 1 Ocak-30 Haziran 2021 (yılın ilk yarısı) ihracat geliri ise 239,8 milyon dolara erişti.



-“2023’te 500 milyon dolar ihracat” hedefine koşar adım

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İbrahim Gülle, “Tam 13 ilimiz, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Adana, Antalya, Samsun, Tekirdağ, Muğla, Karabük, Isparta, Uşak ve Kütahya tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını geçtiğimiz ay gerçekleştirdi. Bu başarılı performans için tüm illerimizi tebrik ediyorum” dedi. Isparta, 2023’te 500 milyon dolar ihracat hedefine dev bir adım daha atmış oldu.



Kent Haziran ’21 Türkiye Sırası Ocak-Haziran ‘21

Antalya 179.526,08 15 941.597,87

Isparta 51.029,40 29 239.858,03

Afyon 37.106,87 33 189.254,54

Burdur 26.456,80 41 139.659,20





-Yüzde 49,3 artış gösterdi

TR 61-Ekonomi II Bölgesi olan Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 255 milyon 177 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020’de bu oran 170 milyon 887 bin dolar idi. 2021 yılında 2020’ye kıyasla değişim oranı 49,3 olarak hesaplandı. Pay (21) (%) 1,4 olarak gerçekleşti.



-1 milyar dolar bandı aşıldı

Batı Akdeniz Bölgesi’nde (Isparta, Antalya ve Burdur) 1 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 1 milyar 291 milyon 759 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2020 yılının aynı döneminde bu oran 904 milyon 302 bin dolar idi. Değişim oranı 42,8 olarak hesaplandı. Pay ise 1,4 oldu.

-

Isparta- 2021 Yılı-İhracat

Dönem İhracat (Bin Dolar)



Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 51.029,40



Toplam 239.858,03



Isparta’nın Haziran 2021 ihracatı: 51.029,40 Dolar

Isparta’nın 1 Ocak-30 Haziran 2021 İhracatı: 239.858,03 Dolar

-

Isparta’nın Haziran 2020 ihracatı: 27.931,68 Dolar

Isparta’nın Ocak-Haziran 2020 ihracatı: 131.107,48 Dolar

-

Isparta’nın Mayıs 2021 ihracatı: 38.849,22 Dolar

-

