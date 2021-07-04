“İş”te Türkiye’nin ‘Meyve Bahçesi’ Isparta

24,7 milyon dolar değerinde meyve ihracatı



Isparta, 2021 yılının ilk yarısını ihracat açısından tüm zamanların rekoru ile tamamladı. Haziran 2021’de 51 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bunun 24 milyon 732 bin dolarlık dilimi yaş meyve ve sebze ihracatı oluşturdu. Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasındaki meyve ihracatı 49 milyon dolar oldu.



-TİM Başkanı Gülle Isparta’yı tebrik etti

Yılın ilk yarısı olan Haziran’da Türkiye’de 13 il ihracatını rekor düzeyde artırdı. Bunlar arasında Isparta’da yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İbrahim Gülle bu başarılı performansı kutladı.



-Tarihin en yüksek meyve ihracatı

Isparta, Haziran 2021’de 24 milyon 732 bin 37 dolar değerinde meyve ihracatı gerçekleştirdi. Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında Isparta’nın gerçekleştirdiği alan ihracatı 49 milyon dolar idi.







Sektör Hz.’21 Oca.-Hz.’21



Yaş Meyve ve Sebze 24.732,37 49.047,50

Madencilik Ürünleri 6.361,03 37.603,73

Tekstil ve Hammaddeleri 3.456,34 22.395,39

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.701,42 14.594,01

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.349,43 12.208,39

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 2.037,05 9.001,79

Halı 1.942,23 10.850,32

Makine ve Aksamları 1.911,67 49.148,89

İklimlendirme Sanayii 1.585,16 6.596,10

Çimento Cam Seramik ve Toprak 1.477,76 13.576,66

Meyve Sebze Mamulleri 1.067,75 3.418,70

Çelik 48,94 825,61

Demir ve Demir Dışı Metaller 479,56 1.941,57

Deri ve Deri Mamulleri 3,65 5,28

Elektrik Elektronik 9,92 84,80

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 126,87 1.942,91

Kuru Meyve ve Mamulleri 70,50 299,60

Otomotiv Endüstrisi 37,62 182,67

Savunma ve Havacılık Sanayii 66,06 1.014,33

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 548,13 4.201,05

Süs Bitkileri ve Mamulleri 15,95 901,12

Fındık ve Mamulleri - 17,60



Toplam 51.029,40 239.858,03