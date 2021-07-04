LAVANTA KOKULU KÖY SEZONA HAZIRLANIYOR

Ülkemizde Lavantanın Başkenti ve Lavanta kokulu köy olarak adlandırılan Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde mor şölen başlıyor.Bahçeler mor rengine kavuşunca ülkemizin bir çok bölgesinden ve yurt dışından gelen tur operatörleri de lavanta bahçelerini rotalarına almaya başladılar.Lavanta bahçelerine gelen misafirler doğal lavanta stüdyoları içinde bol bol fotoğraf çekildiler hoşça vakit geçirdiler.Lavanta bahçelerine şehir dışından gelen misafirler ise ilk defa böyle bir güzellik içinde olduklarını belirterek, gördükleri manzara karşısında adeta büyülendiklerini söylediler.Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz sezonun gelecek hafta başlayacak olmasına rağmen ilginin hayli fazla olduğunu, bu sezon iyi bir lavanta sezonu geçireceklerini belirtti.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sezon öncesi beraberinde Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu ile birlikte Kuyucak köyünü ziyaret etti.Vali Seymenoğlu ilk olarak lavanta ürünlerinin satıldığı stantları ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.Kuyucak’ta, Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığının da desteği ile kendi sabun üretme tesisini kurdu. Tesise ham madde olarak gelen ürün sabun olarak çıkıyor.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Sabun üretim tesisinin açılışında yaptığı konuşmada kadınların bir araya gelerek çok güzel işlere imza attığını belirterek, lavantanın tanıtılmasında özellikle kadınların büyük emeğinin olduğunu kaydetti. Vali Seymenoğlu; “köyde lavanta sezonunu 11 Temmuzda bir şenlikle açacağız, ardından etkinler ile devam edeceğiz. Bu köyde lavantanın 70 – 80 yıldır hasadı yapılıyor. Son yıllarda ise lavanta turizmi köyde ön plana çıktı. Kadınlar Kooperatifi de bu hasadının içinde olduğu gibi kırsal turizm ile de lavantanın içindeler. Kadınlarımız şimdi de Ticaret Bakanlığımızın verdiği destek ile lavanta kokulu sabunları kendileri üretmeye başladılar kendilerini tebrik ediyorum dedi. Vali Seymenoğlu daha sonra Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, köy muhtarı, kooperatif üyeleri ile birlikte açılış kurdelasını keserek sabun üretim tesisini gezdiler, üretim bandını incelediler.Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimciler Kooperatifi başkanı Rabia Aydemir; Lavantanın getirisini 12 aya yaymak için böyle bir tesisi kurduklarını belirterek, talebe göre faklı kurumlara da sabun üretimi yaptıklarını söyledi.