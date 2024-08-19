Tüm Windows Kullanıcılarını İlgilendiriyor! 30 Yıldır Dokunulmayan Özellik Güncellendi

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Microsoft, Windows 11’in yeni sürümlerinde, 30 yıldır değiştirilmeyen FAT32 dosya sistemine yönelik önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Şirket, FAT32 dosya sisteminin uzun yıllardır süregelen 32GB’lık bölümleme sınırını kaldırarak, bu sınırı 2TB’a çıkardı. Bu değişiklik, özellikle eski cihazlarla uyumlu USB bellekler ve SD kartlar gibi FAT32 formatına ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük bir yenilik olarak karşılanıyor.

30 Yıllık Sınır Kalktı

FAT32 dosya sistemi, Microsoft tarafından ilk kez Windows 95 ile tanıtılmış ve o dönemde 32GB’lık bölümleme sınırı getirilmişti. Bu sınır, dönemin Windows geliştiricisi Dave Plummer tarafından belirlenmiş ve o zamanın teknolojik gereksinimlerine uygun görülmüştü. Ancak, neredeyse 30 yıl boyunca bu sınır güncellenmeden olduğu gibi kaldı. Windows kullanıcıları, daha büyük bölümlemeler için genellikle üçüncü taraf araçlara başvurmak zorunda kalıyordu.

Güncellemenin Detayları ve Geleceği

Microsoft, Windows 11’in son Canary sürümlerinde bu sınırlamanın kaldırıldığını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte, komut satırı aracılığıyla 2TB’a kadar FAT32 bölümlemeleri oluşturulabilecek. Ancak, Windows’un grafiksel "Biçimlendirme" penceresinde FAT32’nin bölümleme sınırı hâlâ 32GB olarak kaldı. Bu pencerenin de ne zaman güncelleneceği konusunda henüz net bir tarih verilmedi.

Bu yenilik, özellikle FAT32 formatına ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlarken, Windows’un esnekliğini ve kullanıcı dostu özelliklerini daha da ileriye taşıyor.