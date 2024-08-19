Fiyatlar İsyan Ettirdi: 20 Ton Kavunu Ücretsiz Dağıttı

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Manisa’dan Antalya’ya kavun satmak için gelen üretici Önder Yakıcı, halde verilen fiyatların üretim maliyetini karşılamaması üzerine, yaklaşık 20 ton kavunu ücretsiz olarak halka dağıttı. TIR dolusu kavunları duyup gelen vatandaşlar, kısa sürede kavunları tüketti.

Önder Yakıcı, hesaplarını yaptıktan sonra satış fiyatının maliyetlerini dahi karşılamadığını fark etti. Bunun üzerine kavunlarını para etmediği için çöpe dökmek yerine, “Halk bedavaya yesin” diyerek ücretsiz dağıtmayı tercih etti. Yakıcı’nın dağıttığı kavunlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

"Halkımız Bedavaya Yesin Diye Dağıtıyorum"

Yakıcı, yaptığı açıklamada, “Maliyetleri bile karşılamayınca bari vatandaşlar götürüp yesin diye düşündüm. TIR’da yaklaşık 20 ton kavun vardı ve şu ana dek 10 tonunu dağıttık, kalanları da kısa sürede tüketeceğiz” dedi.

Vatandaşlardan Teşekkür ve Takdir

Ücretsiz kavun alan vatandaşlardan Ali Rıza Dikmen, Yakıcı’nın davranışını överek, “Kardeşimiz, para etmese bile kavunları halka bedava dağıtıyor. Bu tür davranışlar herkese örnek olmalı. Ürünlerini dökmek yerine bedava dağıtanlara Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Mustafa Lekesizoğlu ise, “Bu kavunları dağıtanların geçmişlerinin ruhuna varsın, millet ücretsiz olunca alıyor, talep çok fazla” dedi.

Bu olay, hem üreticinin sıkıntılarını hem de toplum dayanışmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



