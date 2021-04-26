İşte dolar ve altında son durum

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

GRAM ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

YARIM ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Geçtiğimiz haftayı 8.34 TL seviyesinden kapatan dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde 8,44 TL'yi gördü. Saat 07.15'te kaydedilen verilere göre ise dolar 8,42 TL'den işlem görürken gün ortasında 8,34 TL'ye geriledi.24 Nisan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "Soykırım" ifadesi kullanması ve sonucunda Türkiye ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim, dolar TL kurunda gözlemlenen hareketlilikteki etkenlerin başında yer alıyor.Yeni haftayla beraber altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram altın fiyatının 481 TL ile yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyorALIŞ: 475 TLSATIŞ: 475 TLALIŞ: 767 TLSATIŞ: 785 TLALIŞ: 1519 TLSATIŞ: 1.566 tlALIŞ: 3.038 TLSATIŞ: 3.121 TL