İşte dolar ve altında son durumGeçtiğimiz haftayı 8.34 TL seviyesinden kapatan dolar, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte haftanın ilk işlem gününde 8,44 TL'yi gördü. Saat 07.15'te kaydedilen verilere göre ise dolar 8,42 TL'den işlem görürken gün ortasında 8,34 TL'ye geriledi.
24 Nisan Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili "Soykırım" ifadesi kullanması ve sonucunda Türkiye ABD ilişkilerinde yaşanan gerilim, dolar TL kurunda gözlemlenen hareketlilikteki etkenlerin başında yer alıyor.
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Yeni haftayla beraber altın fiyatlarının nasıl bir yol izleyeceği küçük ve büyük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bugün serbest piyasalardan sabah saatlerinde gelen verilerde gram altın fiyatının 481 TL ile yeniden yükselişe geçtiği gözlemleniyor
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 475 TL
SATIŞ: 475 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
ALIŞ: 767 TL
SATIŞ: 785 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1519 TL
SATIŞ: 1.566 tl
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.038 TL
SATIŞ: 3.121 TL