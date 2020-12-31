

Karar No : 2020 - 109 -

Karar Tarihi : 30/12/2020





Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.12.2020 Çarşamba günü saat 15.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır.



Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.



İçişleri Bakanlığının 23.12.2020 tarihli ve 21267 sayılı Genelgesi ile 27.12.2020 tarihli ve 21494 sayılı Genelgesiyle; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler de belirlenmiştir.



Bu kapsamda Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatı da verilmiştir.



Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle İlimizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir.



Bu çerçevede; 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar; İlimizdeki Kaymakkapı Meydanı, Kafeler Bölgesi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında (yabancı turistler de dahil olmak üzere) vatandaşların bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına, Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşlarımıza yönelik alınan 21.11.2020 tarih ve 2020/97 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulunun bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine,



Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.12.2020 Çarşamba günü saat 15.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır.Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.İçişleri Bakanlığının 23.12.2020 tarihli ve 21267 sayılı Genelgesi ile 27.12.2020 tarihli ve 21494 sayılı Genelgesiyle; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler de belirlenmiştir.Bu kapsamda Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatı da verilmiştir.Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle İlimizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir.Bu çerçevede;Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 30.12.20202020 - 110 -31/12/2020Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 31.12.2020 Perşembe günü saat 12.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bukararlaştırılmıştı.İçişleri Bakanlığının 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı Genelgesinde; “…Gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin uygun olacağı değerlendirildiği…” belirtilmiştir.Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 31.12.2020