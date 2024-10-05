TSOF Başkanı Yiğiner’den Şoför Esnafına Destek Ziyareti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner, Isparta Şoförler Odası'nı ziyaret ederek, şoför esnafının taleplerini dinledi ve yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ele aldı.

Ziyaret sırasında, TŞOF Başkanı Yiğiner, Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ ve yöneticilerle bir araya geldi. Oda Başkanı Yücedağ, ziyarete dair yaptığı açıklamada, "Sayın Federasyon Başkanımızın odamıza yaptığı ziyarette sektörümüzün temel sorunlarına ilişkin önemli konuları ele aldık." dedi.

Görüşmede, özellikle 66 yaşından gün alan sürücülerin ticari taşıt kullanım belgelerinin süresinin uzatılması gerektiği konusu gündeme geldi. Yücedağ, yaş sınırının esnetilmesinin, tecrübeli sürücülerin mesleklerini sürdürmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Toplu taşıma yapan araçların, özellikle taksi, öğrenci servisleri ve personel servisleri için yasa gereği kamera sistemi kurulumu ve araçların yaşlarıyla ilgili yapılan düzenlemeler de tartışıldı.

Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri ise, yük taşımacılığı yapan esnafın yaşadığı zorluklardı. Esnafın işlerini sürdürebilmesi için karşılaştığı sorunlar dile getirildi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, şehir içi toplu yolcu taşıma sektöründe hizmet veren esnafın mülkiyet hakkı ile ilgili talepler de iletildi.

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, sektördeki çözüm bekleyen sorunlarla ilgili yapılan çalışmaların yakın takipçisi olduklarını ve sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için Ankara’daki üst kurumlar ve bakanlıklarla yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Yücedağ, bu çalışmaların esnaflarına hayırlı olmasını temenni ederek, Federasyon Başkanına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.











