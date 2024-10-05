ISPARTA BAROSU’NDA KONGRE HEYECANI

Isparta Barosu’nun 33. Olağan Genel Kurulu, 6 Mart Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Avukat Çetin Aköz üstlendi.

Kongrede, faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından bütçe görüşmeleri yapıldı. Ardından, baro başkanlığı için aday olan avukatların konuşmalarına geçildi.

Kürsüye ilk olarak Avukat Fatih Semiz geldi. Semiz, adaletin bir devletin ayakta kalmasının temeli olduğunu vurgulayarak, avukatların bu adaleti sağlama görevini üstlendiğini ifade etti.

Baro Başkanlığına aday olan diğer isim, Avukat Ali Burak Yıldız ise konuşmasında 2012 yılında avukatlığa başladığını hatırlatarak, baro yönetiminde ve diğer kollarında aktif görev aldığını belirtti. Yıldız, avukatlığın adaleti temsil etme anlamına geldiğini vurgulayarak, aktif bir baro yönetimi vaadinde bulundu.

Isparta Barosu, pazar günü yapılacak oy kullanma işlemi ile yeni yönetimini belirleyecek. Baro başkanlığı için yarışan Avukat Fatih Semiz ve Avukat Ali Burak Yıldız arasında kıyasıya bir yarışın yaşanması bekleniyor.























