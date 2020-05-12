Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte şehir trafiğini rahatlatmak adına alternatif yollar açıldı. Bu çalışmalara Isparta Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasında kalan ve dar olan yol eklenirken, bu yol 20 metre genişliğine çıkarıldı. Uzun süredir gerçekleştirilen çalışmalarda mutlu sona ulaşıldı. Hafta başında yolda stabilize serme işlemi gerçekleştirilirken, salı günü itibariyle de sıcak asfalt çalışması başladı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, yolda yapılan stabilize çalışmalarını yerinde inceledi. Daha önce dar olan bu yol 20 metre genişliğinde 800 metre uzunluğunda bulvar olarak yeniden düzenlendi. Yeni açılacak yolla Davraz ve Karaağaç Mahallesinden gelen araçların daha rahat bir şekilde Şehir Hastanesine ulaşabilmeleri amaçlandı.Bilindiği gibi daha önce adeta patika halinde bulunan Tren Garı ile Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi arasındaki ara yol Devlet Demiryollarından alınan muvafakat ile önce 20 metrelik ana arter haline getirilmişti. Bu yol Şehir Hastanesine Davraz, Karaağaç Mahallesi bölgesinden gelen araç trafiğini rahatlatacak ve buradan daha rahat Eğirdir yolu ve Şehir Hastanesine ulaşılabilecek.