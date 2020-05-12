Başdeğirmen çifti hemşireleri unutmadı

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla, Isparta’da görev yapan hemşirelerin günlerini kutladı. İçerisinden geçmekte olduğumuz şu zorlu süreçte kahramanca, kusursuz bir şekilde görev yapan hemşirelere, bu anlamlı günlerinde karanfil hediye eden Şadiye Başdeğirmen, tüm hemşirelerin gününü kutladı.Isparta’daki hastanelerde görev yapan hemşireleri ziyaret eden ve 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla günlerini kutlayan Şadiye Başdeğirmen, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından hediye edilen karanfilleri elleriyle hemşirelere takdim etti.Şadiye Başdeğirmen, karanfil takdimi esnasında “İyi ki varsınız. Sağlıkçılarımızla bizler geleceğe güvenle bakıyoruz. Sağlıkçılarımız sayesinde bu zor günleri atlatıyoruz. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Güzel gününüzü kutluyoruz. Allah kolaylıklar versin. Sağlık içerisinde nice güzel günler diliyorum” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin ile SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rasih Yazkan’a da nezaket ziyaretinde bulundu. Başhekimler Keskin ve Yazkan’ın nezdinde tüm hemşirelerin gününü kutlayan ve tüm sağlıkçılara çalışmalarında başarı dileklerini ileten Şadiye Başdeğirmen, “Özellikle bu pandemi döneminde ellerini taşın altına koyan, emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizlerde sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Emeklerinize yüreklerinize sağlık, şahsınızda tüm sağlıkçılarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz” görüşlerinde bulundu.Başhekimler de içerisinden geçilen zorlu süreç içerisinde sağlık çalışanları ve tüm hastane personelinin büyük bir özveri içerisinde çalıştıklarını dile getirerek, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısı sağlık çalışanı hemşirelerin hatırlanmasından dolayı Şadiye Başdeğirmen’in şahsında, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla, büyük bir özveri ile görevlerini ifa eden hemşirelerin gününü yayımladığı bir mesajla da kutladı. Başdeğirmen, “İçerisinden geçmiş olduğumuz korona virüsü salgını dolayısıyla hemşirelerimiz ve tüm sağlıkçılarımızın çalışmaları bir kat daha arttı. Bu süreçte insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, büyük bir özveri, sonsuz sabır ve gayretle, kahramanca gece gündüz demeden mesleğini kusursuzca icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.