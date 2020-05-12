Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehirdeki 326 çocuk oyun alanı ve parklar ile mesirelik alanlardaki dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Rutin olarak devam eden dezenfekte ve yıkama çalışmaları özellikle mart ayı başında ülkemizde de görülmeye başlanan korona virüsü salgını sonrasında daha da arttırıldı. Mart ayından buyana geçen iki aylık süreç içesinde şehrin tüm parkları, çocuk oyun alanları ve mesirelik alanlar üçüncü kez detaylı dezenfekte çalışmasından geçirildi.Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir ekip, şehirdeki tüm çocuk oyun alanları ve mesirelik bölgelerde Korona Virüs riskine karşı dezenfekte çalışmalarını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda sürdürüyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, ”Özellikle korona virüsünün ülkemizde görülmesiyle birlikte dezenfekte çalışmalarımıza daha da ağırlık verdik. Mahallelerimizdeki parkları, oyun alanlarını, mesirelik alanları dezenfekte ediyoruz. Mart ayından buyana bu üçüncü dezenfekte çalışmamız. Tehlikeyi bertaraf etmek adına dezenfekte çalışmalarımızı en etkili ilaçlarla gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığını korumak adına çalışmalarımızı başkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleştiriyoruz” görüşlerinde bulundu.