Trafik sigortasında ödemeler değişti: İşte indirim sisteminin detaylar

Yeni yılla birlikte Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti. Kaza yapma durumuna göre de sürücüler 7 basamağa kadar sınıflandırıldı.



Zorunlu trafik sigortası bir kaza durumunda karşı tarafın zararını, kabahat oranına bağlı olarak ödüyor.



Zorunlu trafik sigortasında rakamlar; sürücü, kaza yapma siciline göre 1'den 7'ye kadar sıralanıyor.



Ancak yeni sistemde mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları da eklenecek.



Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aştı. Trafik sigortası yaptırmamanın cezası 436 lira.



Tavan fiyatlar sigorta şirketlerince aşılamıyor.



Konu ile ilgili aynı zamanda ekspertiz olan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yaşar Uysal sigoratada gelen yeni sistemin detaylarını anlattı.



Yaptırmayanlar trafikten men

Aracın sigortasız olduğu tespit edilirse ek olarak trafikten men ediliyor ve bir otoparka çekildiği için de ekstra bir masrafı doğuyor.



Her ilin de ayrıca bir kendi tarifesi var.



Trafik sigortası yol haritası

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) çalışmasına göre mevcut 7 basamaklı sisteme 0 ve 8 basamakları getiriliyor.



Sıfır basamağı çok riskli sürücüler

Sıfır basamağı ‘çok riskli sürücüler’ grubunu temsil ediyor. 1 yılda 3’ten fazla kaza yapanlar bu gruba alınıyor ve primleri yüzde 200 artıyor.



1-2-3. basamaktakiler riskli sürücüler oluyor.



4. basamakta yeni sürücüler yer alıyor.



5-6 ve 7. basamaklar iyi sürücüleri temsil ediyor.



8. basamaktakiler ise çok iyi sürücüler oluyor.



İstanbul'un prim ödemeleri

Zorunlu sigortada İstanbul'un prim ödemeleri dikkat çekiyor. Kazaya karışan araç sahiplerinin ödeyeceği tutar İstanbul'da 10 bin lirayı aşıyor.



En düşük sigorta bedeli ise 2 bin 477 lira olarak uygulanacak.



Türkiye'nin bir yıllık kaza bilançosu: 2 bin 282 can kaybı

Türkiye genelinde hayata geçirilen sıkı tedbirlere rağmen kuralları çiğneyen sürücüler, 2022 yılında da yolları kan gölüne döndürdü. Resmi verilere göre ülke genelinde geçen sene meydana gelen 485 bin 48 kazada 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin 151 kişi yararlandı.



Kaza yapmayana indirim

Yeni düzenlemede kaza yapmayan sürücüler için, çok iyi sürücüler basamağı (8 numara ) açıldı. Bu sürücülerin poliçelerinde yüzde 50 indirime gidilecek.



Riskli sürücülere zam

En düşük basamakta (0 basamağı) yer alan çok riskli sürücülerin poliçelerine ise yüzde 200 zam yapılacak.

