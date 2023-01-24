Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.