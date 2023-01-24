Benzine zam geliyor: Araç sahipleri dikkat

Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.