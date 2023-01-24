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Benzine bu gece zam geliyor: Araç sahipleri dikkat

Benzine bu gece zam geliyor: Araç sahipleri dikkat
ISPARTA
G.Tarihi: 24.01.2023 12:54
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Benzine zam geliyor: Araç sahipleri dikkat
Gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.
 
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibariyle benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.
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