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OKULLAR ZAM SINIRININ ETRAFINDAN DOLAŞIYOR

OKULLAR ZAM SINIRININ ETRAFINDAN DOLAŞIYOR
ISPARTA
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Fahiş zam kendilerini vurdu: İptal eden edene

Özel okullar, yüzde 65 olarak belirlenen zam oranını türlü yollarla aşmaya devam ediyor. Fahiş fiyatlara tepkili olan veliler ise artık bu rakamları ödeyemeyeceklerini söyleyerek devlet okulu seçeneğini masaya getirdi.

Son yıllarda ailelerin özel okullara ilgisi artarak devam ederken, özel okulların fırsatçı politikaları tabloyu tersine çevirmeye başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim dönemi için özel okulların zam oranının üst sınırını yüzde 65 olarak belirlendiğini açıkladı. Zam oranını yeterli bulmayan özel okul temsilcileri söz konusu artış oranıyla özel eğitim kurumlarının ayakta kalmakta zorlanacağını söylerken; veliler ise zam oranının aşırı yüksekliği yanında ek hizmetlerdeki denetimsiz fiyat artışlarından şikayet ediyor.

YÜZDE 65 ZAM NASIL BELİRLENDİ?
Normalde özel okul zamları bir önceki yıllık TÜFE+TEFE'nin toplamının ikiye bölünüp 5 puan eklenmesiyle belirleniyordu. Rakam bu yıl için yüzde 105.9 oranında çıktı. Bu oran 50 bin TL'lik bir okul ücretinin 103 bin TL'ye çıkması anlamına geliyordu. Ayrıca şu detayı belirmekte fayda var; Özel okullar her eğitim kademesindeki ilk sınıfların ücretlerini yönetmeliğin dışında bağımsız olarak ilan edebiliyor. 1-5 ve 9. sınıflarda yüzde 65 sınırı yok. 
Yönetmelikteki rakamın ortaya çıkması sonrası özel okulların yüzde 200 hatta yüzde 300 zamlar yaptığı veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Şikayetler sonrası devreye giren Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarla masaya oturdu ve gergin geçen görüşmeler sonrası yüzde 65 oranı belirlendi. Bu rakamla ise 50 bin TL'lik özel okul fiyatı 82 bin 500 TL'ye çıkmış olacak.

OKULLAR ZAM SINIRININ ETRAFINDAN DOLAŞIYOR
Gergin geçen masadan yüzde 65 kararıyla kalkılmış olsa da özel okullar zam sınırının etrafından dolanmaya başladı. Birçok özel okul ek hizmetler ve yemek fiyatına yaptığı fahiş zamlarla zam sınırı delmeye başladı. Öyle ki 2022-2023 yılında 5 bin TL olan yemek ücreti için 30 bin TL isteyen okullar var. Hatta velilerden ne koparırsam kârdır gözüyle bakan bazı özel okullar 'kantini kapatacağız' diyerek velilere yemek dayatmasında bulunmaya başladı.

EK ZAMMA BAŞLADILAR
Bu rakamlar 2023-2024 yılı için geçerliyken asgari ücret, memur maaşları ve özel sektörde yeni yıl zamlarının belli olmasıyla beraber bazı özel okullara velilere mesaj göndererek şubat ayı itibarıyla 2022-2023 yılı 'yemek ve ek hizmet' ücretlerine sözleşmelerin dışında yasal olmayan zamlar talep ediyor.
 

AİLELER ÇOCUKLARINI ÖZEL OKULDAN ALIYOR
Fahiş zamların yaşandığı özel okul sektörüne velilerin tepkisi artarken, aileler çocuklarının eğitim hayatları için radikal kararlar almaya başladı.

ÖZEL OLULDAN DEVLET OKULUNA GEÇİŞ KARARI ALIYORLAR
Henüz anaokulunda okuyan bir öğrencinin yıllık maliyetinin 100 bin TL'yi aştığını ve kimsenin maaşlarına yüzde 65 gibi bir zam almadığını söyleyen veliler, hem yüzde 65'lik zam oranının hem de yemek ve ek hizmet gibi fahiş ücretlerin ödenebilecek seviyenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekerek 2023-2024 yılı için devlet okulunu tercih edecekleri söylüyor. Sosyal medyada tepkilere bakılacak olursa ise bu rakam küçümsenmeyecek kadar fazla.

ÖZEL OKULLARIN PAYI AZALIYOR
2018-2019 eğitim öğretim yılında özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 8,7 iken bu oran 2022-2023 yılında 1 milyon 578 bin 233 öğrenci ile yüzde 8,2'ye kadar düştü. Fahiş zamlar sonrası bu rakamın 2023-2024 eğitim öğretim yılında daha düşmesi beklenirken buna paralel olarak bir çok özel okulunda kapanması olası...

13 OKULA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fahiş zam iddiaları sonrası harekete geçen Rekabet Kurumu İstanbul ve Ankara merkezli olarak faaliyet gösteren bazı özel okullar hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu soruşturmayı "fiyat tespiti yapma, teşebbüsler arası anlaşma ve uyumlu eylem"e karşı ceza öngören 4. madde kapsamında açtı. 
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