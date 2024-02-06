 İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Havutlu Köyü'nde Coşkuyla Karşılandı

Isparta'da İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, beraberindeki parti yönetimiyle birlikte Havutlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Tural'ın şehre kazandıracağı projeler anlatıldı ve eski mahalle muhtarlarından gelen destekle mahalle halkından oy istendi.Başkan Adayı Tural, dernek binası önünde coşku ve sevgiyle karşılandı. Şehre yapmayı planladığı yatırımları anlatan Tural'a Fatih Mahallesi eski muhtarları da eşlik etti. Muhtarlar, Tural'ın iş görücülüğünü, yakınlığını, insanlara yaklaşımını ve babacanlığını takdirle karşıladıklarını belirterek mahalle halkından oy istediler.Fatih Mahallesi Kurucu Muhtarı Hüseyin Gümüşhan, Tural'a mahallelerinde 20 yıl boyunca yapılmayan parka seçimlere 3 ay kala bakılmasını anlamlı bulduğunu ifade etti. Gümüşhan, mahalledeki yolların genişletilmesine ve diğer hizmetlere vurgu yaparak Tural'a desteklerini dile getirdi. Bir dernek üyesi de 2009'da istedikleri otobüsleri Tural'ın sağladığını belirterek teşekkür etti.Havutlu Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Gürfidan, ziyaretten dolayı Tural ve parti yönetimine teşekkür ederken, dernek üyeleri de Tural'ın göreve gelmesi halinde belediye kapısının her zaman açık olmasını ve köylere destek vermesini istedi. Fatih Mahallesi Muhtar Adayı Mustan Ayaz da mahalledeki eksiklikleri Tural'a ileterek destek istedi.İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, belediyenin kapılarının herkese açık olacağını vurgulayarak, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Tural, şehirdeki eksiklikleri İyi Belediyecilik döneminde gidereceklerini belirtti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.