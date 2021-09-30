Trafik Eğitim Tırı Isparta’da

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığının oluşturulması amacıyla hayata geçirilen Mobil Trafik Eğitim Tırı’nda Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuklara sınıf ortamında, işitsel ve görsel araçlarla desteklenen eğitimler uygulamalı olarak verildi. Tırın yanında oluşturulan trafik parkurunda da yine trafik polisleri tarafından akülü araçlara bindirilen öğrenciler uygulamalı olarak kuralları öğrendi.Vali Ömer Seymenoğlu trafik eğitimine katılan öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla uzun uzun trafik kuralları hakkında soru cevap şeklinde sohbet eden Vali Seymenoğlu eğitime katılan tüm çocuklara kırmızı düdük, trafik dedektifi kartı ve boyama kitabı hediye etti. Ispartalı çocuklara bir de müjde veren Vali Seymenoğlu bundan sonraki bu tür eğitimlerin Çünür mahallesinde yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda devam edeceğini söyledi.Öğrenciler katıldıkları eğitimin ardından uymaları gereken trafik kurallarını pekiştirdiklerini söyleyerek polis amcalarına teşekkür ettiler.Yarın da eğitimlerine devam edecek mobil eğitim tırında yaklaşık 600 ilkokul öğrencisine eğitim verilmiş olacak.