Eğirdirli Yaşlılar İçin “Gündüz Bakım Merkezi” Kuruluyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eğirdir Belediye Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle geliştirilen “Gündüz Bakım Merkezi” projesi için görüşmeler başladı.

Proje toplantısına; Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Faruk Yaşar Gürdal katıldı.

Eğirdir’de bulunan atıl bir binanın Eğirdir’de yaşayan yaşlılar için düzenlenerek “Gündüz Bakımevi”ne dönüştürülmesinin planlandığını belirten Öğr. Gör. Faruk Yaşar Gürdal, yapılan saha araştırmasında ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü 137 birey bulunduğunu kaydetti. Gürdal, “Proje kapsamında hem yaşlı ve yalnız yaşayan bireylerin daha aktif ve kaliteli zaman geçirmesi hem de öğrencilerimizin henüz öğrenciyken uygulama yapabilmeleri sağlanacak. Projemizin ilk ayağı olan evde sağlık ve bakım hizmetlerine, Belediyemizin ve İl Müdürlüğümüzün desteği ile güz döneminin ikinci haftasında başlayacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarında da asıl hedefimiz olan Gündüz Bakım Merkezimizi açmayı planlıyoruz.” dedi.





