Vali Ömer Seymenoğlu Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Görüşmede Antalya, Isparta ve Burdur illeri ihracatçılarının oluşturduğu birliğin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Çavuşoğlu Isparta özelinde yürütülen faaliyetler ve Isparta’nın ihracat potansiyeli hakkında Vali Seymenoğlu ile görüş alışverişinde bulundu. Vali Seymenoğlu da başta ülke ekonomisi olmak üzere bölgemize ve ilimize sundukları katma değer için konukları nezdinde tüm ihracatçılara teşekkür ederek il yöneticileri olarak ihracatçılara ihtiyaç duydukları desteği vermekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.