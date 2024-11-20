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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.M. isimli şahsın yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suçluların yakalanması ve suçun önlenmesi adına yürütülen çalışmaların kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Vatandaşların, şüpheli durumları en kısa sürede emniyet güçlerine bildirmeleri istendi.

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