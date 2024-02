"Kırmızı Et Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Son Bir Haftada 40 TL Artış"

Detaylar:

Kırmızı etin fiyat etiketi sürekli olarak değişmeye devam ediyor ve son bir haftada etiketlerde 40 TL'lik bir artış yaşandı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, yem fiyatlarına son bir ayda zam gelmemesine rağmen, özellikle 'süt kuzusu' talebinin artması nedeniyle et fiyatlarında düşüş beklediklerini ancak beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade etti.

Başkan Tüfekçi, kıvırcık cinsi süt kuzusu karkas etin kilogramının geçtiğimiz hafta 390 TL civarında olduğunu ancak bu hafta 430 TL'ye yükseldiğini belirtti. Bu durum, et fiyatlarında yaşanan hızlı bir artışı gösteriyor.

Küçükbaş hayvancılık üretimi yapanlar ise, çoban maliyetlerinin 30 bin TL'nin altına düşmediğini ifade ettiler. Ayrıca, hayvan üreticileri, sattıkları kuzunun geliriyle dahi çoban maliyetini karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. Bu durum, sektördeki maliyet artışlarının ve arz-talep dengesinin zorlu bir noktada olduğunu gösteriyor.