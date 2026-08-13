Türkiye Kamu-Sen’den Enflasyon Açıklaması: "Alım Gücü Her Geçen Ay Düşüyor"

İl Temsilcisi Yılmaz’dan TÜİK Rakamları Sonrası Maaş ve Yaşam Maliyeti Değerlendirmesi

"Zamlar Enflasyon Karşısında Yetersiz Kalıyor"

"Kamu çalışanları, emekliler, sabit ve dar gelirliler bu maaşlarla enflasyon karşısında zorlanmaktadır. Her geçen ay alım gücü düşüyor ve verilen zamlar yetersiz kalıyor. Geçmiş dönemde kamu çalışanları aldıkları maaşla birikim yapabiliyor, ailesine zaman ayırıp istediğini alabiliyordu. Ancak geldiğimiz noktada artık ne birikim yapılabiliyor, ne tatile gidilebiliyor ne de pazarda istenilen alışveriş gerçekleştirilebiliyor."

Öne Çıkan Değerlendirmeler

Sağlık Harcamalarındaki Yükseliş: Temmuz ayında sağlık harcamalarının önceki aylara göre daha fazla arttığı belirtildi.

Temmuz ayında sağlık harcamalarının önceki aylara göre daha fazla arttığı belirtildi. Yaz Mevsiminde Pazar Pahalılığı: Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmasına ve yaz mevsiminde ürün bolluğu yaşanması gerekmesine rağmen, dar gelirli vatandaşların pazar ihtiyacını karşılamakta dahi zorlandığı ifade edildi.

Türkiye'nin bir tarım ülkesi olmasına ve yaz mevsiminde ürün bolluğu yaşanması gerekmesine rağmen, dar gelirli vatandaşların pazar ihtiyacını karşılamakta dahi zorlandığı ifade edildi. Çarşı-Pazar Enflasyonu Vurgusu: TÜİK tarafından açıklanan verilerin sahadaki, çarşıdaki ve pazardaki gerçek enflasyonla orantılı olması gerektiği altı çizildi.

"Şartlar Düzelene Kadar Sesimizi Duyuracağız"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi, kamu çalışanları ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin basın açıklamasında bulundu.Açıklanan resmi verilere göre Temmuz ayında enflasyon aylık bazda %1,78 artarken yıllık enflasyon %31,75 olarak gerçekleşti.Kamu çalışanlarının, emeklilerin ve dar gelirlilerin alım gücünün her geçen ay eridiğini vurgulayan İl Temsilcisi Yılmaz, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:Açıklamada öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde sıralandı:Mevcut maaş gelirlerinin sürdürülebilir olmadığını ifade eden Yılmaz, yetkililer seslerini duyana ve TÜİK verileri pazardaki gerçeklerle örtüşene kadar basın açıklamalarına ve mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.