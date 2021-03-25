TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Kekik Yağı Üretimi

Dünya kekik yağı üretiminin %70’i ülkemizden sağlanmakta ve en kaliteli kekik, ülkemizde Toros Dağları'nda yetişmektedir. Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri bu eşsiz kaynağı değerlendirmiş ve damıtma yöntemiyle yüksek verimde kekik yağı ve kekik hidrosolü elde etmeye başlamıştır.Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kekik çok şifalı bir bitkidir. Kekik Hidrosolü güçlü bir mikrop öldürücü olup antikanser etkinliği olan ve bağırsak parazitlerinin düşürülmesinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırmaktadır. Kekik yağı ise cilt sağlığı ve cilt temizliği gibi birçok konuda oldukça faydalıdır.