"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" Kapsamında Isparta'daki Okulların Kütüphaneleri Geliştiriliyor

Millî Eğitim Bakanlığı, son yıllarda mesleki eğitimde önemli bir dönüşümü sağladı. Mesleki eğitimde yıllardan beri ifade edilen sorunlar birer birer çözülmeye başlandı. Bakanlığımız, bu kapsamda 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' projesini hayata geçirdi. Projenin odağında, mesleki eğitimde son yıllarda yaşanan iyileşmenin tüm meslek okullarımıza yaygınlaştırılması ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması yer almaktadır. Proje, mevcut 3 bin 259 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini kapsamaktadır.Projede okullarının çok boyutlu olarak desteklemesi planlanmaktadır. Proje kapsamında okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin ebeveynlerine yönelik eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan okulların fiziki altyapısının güçlendirilmesi planlanmakta bu kapsamda okullara yeni laboratuvarlar, kütüphaneler ve spor alanları kurulacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine ve temel akademik beceri eksikliklerini telafi etmeye yönelik destek eğitim programları uygulanacaktır. Bu proje ile öğrencilerimizin gelişimi çok boyutlu olarak desteklenecektir."Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mevcut okul kütüphanesi geliştirilerek, modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Bu amaçla kütüphanenin duvarları boyanmış, zemini yenilenmiş, iki tane bilgisayar kazandırılmış, öğrenciler için satranç oyun alanları oluşturulmuş, kitap okuma köşeleri düzenlenmiş, kitap sayısı arttırılmış, kütüphanedeki Atatürk köşesi iyileştirilmiş, kütüphanenin görselliği arttırılarak öğrencilerin daha kaliteli ve hoş zaman geçirebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur. Kütüphane, öğretmen, yardımcı personel ve idarecilerin işbirliği ile son şeklini almıştır. Yenilenen ve geliştirilen bu kütüphane; öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyerek, onlara sosyal ve kültürel alanlar sağlayacaktır.