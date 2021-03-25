KIRSAL DESTEKLER

TARIM ORMAN ŞURASI

DİJİTAL TARIM PAZARI

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla düzenlenen #IPARD kapsamında, Isparta'nın da içerisinde bulunduğu 15 İlde uygulanacak olan ikinci etap #LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısı gerçekleştirildi.LEADER tedbiri kapsamında; üretim kapasitesini ve istihdamı artırmak, kırsal alanların yaşam kalitesini artırmak ve kırsal nüfusu kırsal alanda tutabilmeyi hedeflediklerini belirten Sayın Dr. Bekir Pakdemirli; "LEADER tedbiriyle, yerelin ihtiyaçlarının yerel yönetimler tarafından karşılanması ile tüm tarafların katılım sağlaması teşvik edilmektedir. Projenin ikinci aşama illerinden Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat'tan oluşan 15 ilimizde 'Yeni Yerel Eyleme Gruplarına yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin hazırlanması amacıyla, uzmanlarımız saha çalışmalarını yerel temsilcilerle beraber sürdürmektedir. Daha önce 12 ilimizde olduğu gibi;15 ilimizde yeni Yerel Eylem Gruplarını kurmayı, Yerel Kalkınma stratejilerini hazırlatmayı, Kadınlarımızı ve gençlerimizi kırsal alanda daha etkin hale getirmeyi ve yerel kalkınmada rol almalarını sağlayarak girişimcilik ruhunu ve kırsaldaki dinamikleri sürdürülebilir üretime yönlendirmeyi sağlıyor ve hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.Bakan Pakdemirli, LEADER tedbirinin içinde bulunulan pandemi koşullarında Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine destek vereceğini, kırsalın harekete geçmesiyle ortak çalışma ile birlikte proje üreterek önemli katma değer sağlayacağını da söyledi.