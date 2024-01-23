TOBB Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'nde Isparta Ticaret Borsası Temsil Edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri, TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleşti. Seminere Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve Meclis üyeleri katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da yer aldığı seminerde, meclis üyelerine kurumu daha yakından tanıma fırsatı sunuldu.Hisarcıklıoğlu, konuşmasında bu tür bilgilendirme seminerlerinin kurumu tanımak için önemli olduğunu vurgulayarak, TOBB'un Türkiye'nin en demokratik kurumu olduğunu belirtti. Meclis üyelerini il ve ilçelerinin kanaat önderleri olarak tanımlayan Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ortak akıl ile ortak paydada hareket etmelerini önerdi.Seminerin ardından Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Şahin, Mısır'dan uygulanan %40 gümrük vergisinin kaldırılmasının, üreticileri ve tüccarları rahatlatacağını ve ihracatı artıracağını belirtti. Hisarcıklıoğlu da bu konuda çalışmalar yapacaklarını ve Mayıs ayında gerçekleşecek olan Mısır iş gezisi programına davet ederek destek vereceklerini ifade etti.Seminer, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi inceleme ziyareti ile sona erdi.