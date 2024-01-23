

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Devlet, Canlı Hayvan İthalatını Üstlenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, canlı hayvan ithalatında değişiklik yapacaklarını duyurdu. Buna göre, hayvan ithalatını özel sektör değil devlet yapacak. Yumaklı, Et ve Süt Kurumu ile birliklerin taleplerini değerlendirerek uygun gördükleri hayvanları seçeceklerini belirtti. Ayrıca, ithal edilen hayvanların 4 ay boyunca satılamayacağını, bu sayede al-sat işlemlerinden kaynaklanan fiyat artışlarının önleneceğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, hayvan ithalatını özel sektöre bırakmanın iç piyasadaki dengeyi bozduğunu savundu. Özel sektörün, ithal ettiği hayvanı kendi çıkarları doğrultusunda kullanabildiğini ve fiyat oluşumunu bekleyebildiğini belirtti. Yeni uygulama ile bu durumun önleneceği ve hayvan ithalatında devletin garantici rol üstleneceği vurgulandı.

Bakan Yumaklı, ithalatın azaltılması ve kalitenin artırılması doğrultusunda çalışmalar yapılacağını belirterek nihai hedefin hayvan ithalatını tamamen sonlandırmak olduğunu ifade etti. 2028'e kadar geçerli olacak hayvancılık yol haritasının da bu doğrultuda hazırlandığı açıklandı.