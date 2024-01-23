Bozanönü'nde Çifte Mutluluk: Halıcılık Atölyesi ve Kuran Kursu Açıldı

Bozanönü köy yaşam merkezinde gerçekleştirilen törenle Halıcılık Atölyesi ve Kuran Kursu açılışı gerçekleştirildi. Atölye, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), İŞKUR ve Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirildi. El dokumacılığını canlandırmayı amaçlayan atölye, köy halkına yeni istihdam olanakları sağlayacak.

Aynı törende açılan Kuran Kursu ise imece usulüyle yapıldı ve köyde büyük bir heyecan yarattı. Törende konuşan Mahalle Muhtarı Mümin Eken, yapılan yatırımlar için teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptığı konuşmada hizmetlerin devam edeceğini belirterek, halı saha sözü verdi ve köy halkına doğalgaz müjdesini paylaştı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile atölye ve kursun açılışı gerçekleştirildi. Bu yatırımların köyde olumlu bir etki yaratması ve köy halkına fayda sağlaması bekleniyor.